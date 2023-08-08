Солим помидоры на зиму: сладкие с хреном - рецепт тут

Помидоры. Фото: Global Look Press

Просто, но ответственно.

Помидоры на зиму стараются засолить многие хозяйки. Но не каждая при этом знает, каким должен быть рассол для маринования. Меж тем, именно от этой жидкости зависит результат – либо банка вздуется и помутнеет, либо сохранится прозрачность раствора и целостность томатов.

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Легкий и популярный – это рассол с хреном. На 2 кг помидоров берется 1,5 литра воды, которую нужно вскипятить и залить в банку с томатами. Пока она остывает, нужно приготовить 1 лист хрена, 1,5 ст. ложки соли, 200 г сахара, 3 лавровых листа, 1 зонтик укропа, 15 горошин черного перца, 100 мл 9%-ного уксуса.

Когда вода остыла, выливаем ее из банки обратно в кастрюлю, ставим на огонь, сюда же высыпаем все приправы. Спустя 7 минут варки выключаем, убираем зелень и доливаем уксус. Остается разлить в банки и закатать крышкой.

По материалам сайта Belnovosti

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