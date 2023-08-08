Солим помидоры на зиму: сладкие с хреном - рецепт тут

Помидоры на зиму стараются засолить многие хозяйки. Но не каждая при этом знает, каким должен быть рассол для маринования. Меж тем, именно от этой жидкости зависит результат – либо банка вздуется и помутнеет, либо сохранится прозрачность раствора и целостность томатов.

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Легкий и популярный – это рассол с хреном. На 2 кг помидоров берется 1,5 литра воды, которую нужно вскипятить и залить в банку с томатами. Пока она остывает, нужно приготовить 1 лист хрена, 1,5 ст. ложки соли, 200 г сахара, 3 лавровых листа, 1 зонтик укропа, 15 горошин черного перца, 100 мл 9%-ного уксуса.

Когда вода остыла, выливаем ее из банки обратно в кастрюлю, ставим на огонь, сюда же высыпаем все приправы. Спустя 7 минут варки выключаем, убираем зелень и доливаем уксус. Остается разлить в банки и закатать крышкой.

По материалам сайта Belnovosti