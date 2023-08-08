Жару смоет: тропические ливни обрушатся на несколько регионов России

Вторая неделя августа запомнится жителям сразу нескольких регионов своими исключительными погодными условиями. До 11 числа в них ожидаются тропические ливни. Об этом предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Синоптик предупреждает – эти дожди особенны тем, что за весьма непродолжительный период выпадает до 30 мм.

«Такие ливневые дожди ночью 8 августа мы ожидаем в Псковской области, Калининградской, в Смоленской, с грозами, порывами ветра до 15–20 м/с. Также в горах Пермского края, на востоке Оренбургской области. 8 и 9 августа такие ливни пройдут в Карелии, будут продолжаться в Ленинградской области», - рассказала синоптик сайту ura.ru.

К тому же, уже с 8 августа жара в Москве сменится дождями с грозами.