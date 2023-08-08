Зачем хитрые хозяйки ставят лук в туалете: знают лишь единицы и срочно бегут повторять

Смекалистые хозяйки при наведении порядка ставят в туалетной комнате емкости с луком. Оказалось, что это очень действенный и экономичный лайфхак, про который знали раньше лишь единицы.

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Дело в том, что лук является природным поглотителем запахов, а также дезинфектором. Он уничтожает болезнетворные бактерии и подавляет вонь. И если нарезать немного лука и разместить, например, возле унитаза, то неприятных запахов больше не останется.

По материалам сайта Belnovosti