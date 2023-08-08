«Сорвут неожиданный, но заслуженный куш»: эти два знака зодиака смогут разбогатеть в августе — деньги свалятся на них

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«Тельцов ждут большие деньги. Причем, эти деньги уже давно их ждали. Это скорее всего какая-то премия или бонус, связанный с работой. В конце августа они получают до срока эти деньги достаточно большие, хотя ожидали их к Новому году. Сорвут неожиданный, но заслуженный куш.

У Раков тоже идет богатство. Они зарабатывают на продажах. У них получаются выгодные сделки. Если они продают квартиры, то им удастся продать жилье выше рыночной стоимости. Если это машина, то тут тоже они могут продать по завышенной цене. Они смогут продать даже что-то ненужное, поставить хорошую цену и останутся в выигрыше», – поделилась эксперт.