Как готовить драники, чтобы картофель не темнел: белорусские хозяйки раскрыли свои хитрости

Драники как перекус или гарнир к мясу издавна любим и взрослыми, и детьми. Сейчас уже пошла молодая картошка, и самое время полакомиться блюдом их «второго хлеба» всей семьей. Готовить их нетрудно. Единственная сложность – сделать так, чтобы в процессе приготовления картофель не почернел.

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Чернеть натертый картофель начинает в результате окисления ферментов. Белорусские хозяйки знают секрет, как избежать этой темной истории. На 10 минут очищенные клубни они опускают в холодную воду, и только потом берут терку.

Также известно, что присутствие лука в тесте позволяет снизить риск потемнения. На полкилограмма картофеля достаточно одну среднюю луковицу. И еще один лайфхак: в тесто добавить ложку сметаны, она не даст почернеть картошке.

По материалам сайта Belnovosti