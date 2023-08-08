Народ точно придет в бешенство: новая неприятность ждет всех, кто ездит на метро

В Москве многие передвигаются с помощью метро. В подземке с каждым годом обстановка становится все комфортнее для поездок. Новые вагоны оборудованы местами для зарядок, экранами с полезной информацией и кондиционерами. Однако жителей и гостей столицы на этот раз предупредили о новой неприятности, которая ждет их в конце августа.
С 26 по 28 число в столичном метро временно прекратят движение по участку салатовой ветки метро от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». Поэтому нужно заранее обдумать свой путь. Об этом пишет news.ru.
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Ограничения связаны с подготовкой к открытию новых станций. Для удобства Власти обещают запустить бесплатный автобус КМ, который будет следовать по маршруту перекрытого участка. Также альтернативой для поездки может стать Серпуховско-Тимирязевская линия метро, МЦК, МДЦ-1 и наземный транспорт.