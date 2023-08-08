Морковь в августе наберет двойную массу, готовьте силы и подмогу, чтобы собирать: главное – подкормить сейчас

Выкопать рекордные по массе овощи с грядок – мечта любого трудолюбивого садовода. Но они понимают, что такая милость с неба не падает, а получается в результате невероятной заботы. И внесения подкормок. В августе морковь набирает объем, и именно в это время нуждается в подпитке.

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В августе грядкам моркови необходимы фосфорные и калийные подкормки. От этих микроэлементов зависят вкус и объем корнеплода. Кроме того, чтобы овощи не получились сухими, их поливают достаточным количеством воды.

По материалам сайта Izvmor