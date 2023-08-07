Огурцы начали желтеть? Срочно опрыскайте их этим аптечным средством: мигом оживут и продолжат плодоношение

В августе огуречные листья начинают желтеть. А без них невозможно плодоношение. Чтобы остановить процесс увядания, опытные дачники рекомендуют опрыскать растения раствором перекиси водорода.

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Все просто. Смешайте литр отстоявшейся воды комнатной температуры с 10 мл аптечного средства. Перелейте получившуюся жидкость в емкость с пульверизатором и обработайте все проблемные растения.

Повторять процедуру следует по мере необходимости. Эффект будет виден уже через несколько часов после первого опрыскивания.

Источник: издание belnovosti.by