Подкормите перец этим порошком до 15 августа: он быстро созреет и будет плодоносить до заморозков

Чтобы ускорить созревание перцев и продлить период плодоношения до наступления холодов, нужно подкормить растения в первой половине августа.

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Опытные дачники используют для этих целей измельченную в порошок золу. Удобрение можно вносить в сухом виде: прямо под куст.

Расход подкормки: 2 ст. ложки на одно растение. После процедуры почву необходимо прикрыть слоем торфа. Далее следует произвести полив обычной водой.

Подкормку рекомендуется повторить уже через несколько дней. Двух раз будет вполне достаточно, чтобы получить шикарный урожай перцев.

Источник: дзен-канал «Сад. Огород. Лайф»