Посыпьте томатные грядки этой крупой: плоды попрут как бешеные — успейте до середины августа

Помидоры нужно подкармливать на протяжении всего сезона. Особое внимание им следует уделить в августе. В это время плоды продолжают наливаться, поэтому томатам пригодится обширный список питательных веществ.

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По заверениям бывалых огородников, все необходимое для роста и развития помидоров есть в овсяных хлопьях. Чтобы восполнить нехватку витаминов и микроэлементов, достаточно посыпать томатные грядки измельченной крупой, взрыхлить верхний слой почвы и полить каждое растение.

Вносить удобрение следует раз в две недели. Начать подкормку рекомендуется до середины августа. Если все сделать правильно, то качество и количество урожая вас приятно удивят.

Источник: novochag.ru.