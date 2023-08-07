Сколько минут нужно варить грибы, чтобы они сохранили вкус и пользу: многие превышают время

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Все зависит от конкретного вида.

Многие кулинары непростительно долго варят грибы. Они полагают, что так безопаснее для здоровья. Но это заблуждение. Если вы имеете дело со съедобными грибами, то переживать совершенно не о чем.

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На самом деле для приготовления многих грибов требуется не более 20 минут. Время термического воздействия зависит от конкретного вида. 

Бренд-шеф Илья Сухов рассказал, что грузди и сыроежки следует варить на среднем огне в течение 5 минут, маслята — 7 минут, белые грибы и подосиновики — 10 минут, сморчки — 15 минут, а лисички — целых  20 минут.

Габариты тоже имеют значение. Поэтому грибы следует отсортировать по размеру шляпки. Готовность продукта определяется просто. Если грибы осели на дно, то их пора доставать.

Источник: портал «РБК»

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