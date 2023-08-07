Сколько минут нужно варить грибы, чтобы они сохранили вкус и пользу: многие превышают время

Многие кулинары непростительно долго варят грибы. Они полагают, что так безопаснее для здоровья. Но это заблуждение. Если вы имеете дело со съедобными грибами, то переживать совершенно не о чем.

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На самом деле для приготовления многих грибов требуется не более 20 минут. Время термического воздействия зависит от конкретного вида.

Бренд-шеф Илья Сухов рассказал, что грузди и сыроежки следует варить на среднем огне в течение 5 минут, маслята — 7 минут, белые грибы и подосиновики — 10 минут, сморчки — 15 минут, а лисички — целых 20 минут.

Габариты тоже имеют значение. Поэтому грибы следует отсортировать по размеру шляпки. Готовность продукта определяется просто. Если грибы осели на дно, то их пора доставать.

Источник: портал «РБК»