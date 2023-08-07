Положите этот продукт в варенье — расход сахара сразу уменьшится: возьмите две щепотки на килограмм

У хозяек горячая пора. Пришло время делать заготовки на зиму. В саду поспевает крыжовник, вишня, смородина и слива. Эти кислые плоды требуют огромного количества сахарного песка. Поэтому запасы сладкого продукта будут таять с бешеной скоростью.

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Хотите сэкономить? Тогда этот лайфхак для вас. Опытные кулинары рассказали, что расход сахара можно существенно уменьшить, если в процессе приготовления варенья добавить секретный ингредиент.

Речь идет о пищевой соде. Чтобы нейтрализовать кислый вкус, нужно взять две щепотки этого продукта на килограмм сырых ягод. Если соблюдать эту рекомендацию, можно прилично сэкономить на сахаре.

Источник: издание belnovosti.by.