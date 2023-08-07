Уход за малиной в августе: исключите эти подкормки, иначе останетесь без ягоды в будущем году

Эксперт-садовод Ирина Корсакова рассказала о том чем следует подкормить малину в августе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По словам специалиста, лучше всего подойдет раствор гумата калия. Вносить удобрение можно под корень или по листу. Это зависит от ваших предпочтений.

А вот азотные подкормки находятся под запретом. Из-за избытка этого элемента кустарник станет наращивать зеленую массу. А это сейчас совсем ни к чему. Если игнорировать это правило, то можно остаться без ягоды в будущем году.

Источник: vnimanie.pro