Стали приходить большие счета за свет? Проверьте, возможно, вы платите за соседа

Стали приходить большие счета за свет, хотя повышения тарифа не было? Проверьте, возможно, к вам подключился хитрый сосед. В многоэтажных домах такое случается сплошь и рядом.

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Чтобы узнать наверняка, дождитесь возвращения соседей с работы, обесточьте свою квартиру. И понаблюдайте за счетчиком. Если цифры будут меняться, значит, вы имеете дело с бессовестным соседом.

В этом случае следует обратиться в управляющую компанию. Нарушителю быстро перекроют «бесплатное» электричество и выпишут штраф в размере 15 000 рублей. А вот возмещать свои убытки придется через суд. Но сначала можно попробовать договориться мирно.

Источник: journal.tinkoff.ru