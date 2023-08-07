Желтизна от пота пропадет бесследно: нанесите эту смесь прямо на проблемные пятна

Белые вещи из натуральных тканей идеальны для лета. Они не только отлично смотрятся, но и позволяют чувствовать себя комфортно даже в самую жаркую погоду.

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Но вот беда: со временем на такой одежде появляются желтые пятна от пота. Отстирать их с помощью обычного порошка невозможно. Поэтому матерые хозяйки пользуются особым составом.

Для его приготовления необходимо соединить 2 столовые ложки соды с одной ложкой средства для мытья посуды, добавить сюда же 4 ложки аптечного средства и хорошенько все перемешать.

Готовое средство следует нанести на все проблемные пятна. Желтизна исчезнет уже через пять минут. Вам останется только прополоскать вещи в холодной воде и наслаждаться безупречным результатом.

Источник: gorodovoy.ru.