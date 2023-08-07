Как нарезать булку хлеба на тонкие кусочки за минуту — крошек не будет

Свежий хлеб из пекарни есть одно удовольствие. Но есть одно неудобство. Мягкая буханка очень плохо режется.

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Идеальных ломтиков добиться практически невозможно. Так думают начинающие хозяйки. А их более опытные соседки давно пользуются трюком с кипятком и смеются над такими проблемами.

Все проще некуда. Подготовьте стакан кипятка. Положите булку на разделочную доску. Окуните нож в воду. Дождитесь, когда лезвие прогреется, и немедленно приступайте к нарезке.

Вы глазам не поверите: кусочки получатся просто идеальными и крошек не будет. Если вам нужно нарезать много хлеба, то нож придется нагреть несколько раз.

Источник: дзен-канал «Вкусно и полезно».