Без этих продуктов нельзя приготовить вкусный рассол для помидоров: можете даже не пытаться

Если вы решили засолить помидоры на зиму, то вам точно не обойтись без соли, сахара, уксуса и приправ. Эти продукты составляют базу любого рассола.

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Соль и сахар. Без них невозможно обойтись. Если исключить хотя бы один из этих ингредиентов, то консервация просто не состоится. При этом следует помнить и о пропорциях. На один литр жидкости нужно брать 2 ст. ложки соли и 1 ст. ложку сахарного песка.

Уксус. Этот продукт также важен. Он тоже участвует в процессе консервации и придает овощам пикантный вкус. На литр воды рекомендуется брать 30 мл уксуса.

Приправы. Для засолки томатов идеально подойдет горчица в семенах, лавровый лист, душистый перец и гвоздика. Их количество можно регулировать, исходя из собственных предпочтений.

Источник: издание belnovosti.by.