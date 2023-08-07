Названо идеальное соотношение соли и сахара для огуречного рассола: ни граммом больше, иначе испортите закрутки

Чтобы приготовить вкусные огурчики на зиму, нужно знать идеальное соотношение соли и сахара для рассола. Если переборщить с одним из этих ингредиентов или положить недостаточное количество, то все ваши труды пойдут насмарку.

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Опытные кулинары сходятся во мнении, что для приготовления огуречного рассола нужно брать 80 граммов соли на 1,5 литра жидкости.

Этого количества будет вполне достаточно для засолки овощей среднего размера. Если вы берете крупные плоды, то расход специи можно немного увеличить.

Сахара потребуется в разы меньше соли, на килограмм овощей нужно взять всего 10 граммов сладкого продукта.

Источник: издание belnovosti.by