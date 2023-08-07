Вот и шарахнуло по самое не хочу! Теперь трехзначная цифра: назван реальный курс доллара на конец лето и начало осени

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Эксперты в сфере финансов считают, что в ближайшее время доллар преодолеет отметку в сто рублей.

Еще не так давно казалось, что трехзначные цифры стоимости валюты — это чья-то злая шутка. Но вот шарахнуло по самое не хочу. И сто рублей за доллар — наша новая реальность, которая вот-вот наступит.

Финансовые аналитики считают, что, как только доллар пробьет отметку в сто рублей, то легко поднимется до ста девяти.

«Доллар к рублю находится в растущем тренде, хотя он с начала августа взял слишком резкий старт, и уже подбирается к области исторических максимумов. Это означает, что цель в 100 рублей за «американца» выглядит реальной и даже достаточно близкой», — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Владислав Антонов прогнозирует, что доллар по 109 рублей мы увидим в течение ближайших месяца-полтора. Но сначала доллару нужно преодолеть отметку в 97 рублей.

«И если у доллара в августе – начале сентября не получится преодолеть 97 рублей, он может также легко откатиться на 91-92 рублей, а далее его ослабление может продолжиться», — добавил Антонов более оптимистичного прогноза.

По материалам 1prime.ru

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