Вот и шарахнуло по самое не хочу! Теперь трехзначная цифра: назван реальный курс доллара на конец лето и начало осени

Еще не так давно казалось, что трехзначные цифры стоимости валюты — это чья-то злая шутка. Но вот шарахнуло по самое не хочу. И сто рублей за доллар — наша новая реальность, которая вот-вот наступит.

Финансовые аналитики считают, что, как только доллар пробьет отметку в сто рублей, то легко поднимется до ста девяти.