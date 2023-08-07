«Накормили» стиралку аптечной шипучкой: отстирывает до состояния новых вещей

Попробуйте этот метод стирки с аптечной шипучкой, вы удивитесь, какими чистыми и мягкими могут быть ваши вещи.

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Нам понадобится лишь аспирин. Налейте в таз воду, бросьте в нее измельченный в порошок аспирин. Положите в состав белье и оставьте на несколько часов.

Бросьте белье в машинку на нужный режим. Из автомата вы достанете совершенно неузнаваемые чистые вещи!

Кроме того, вы можете также убрать накипь из стиральной машинки при помощи аспирина. Измельчите его и засыпьте вместе с кондиционером в отсек для порошка.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»