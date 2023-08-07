Как отличить натуральное молоко от фальшивки: трюк с лимонкой и содой

Недобросовестные производители часто разбавляют молоко содой и мелом. Эти уловки позволяют им существенно сэкономить. Первый ингредиент делает продукт гуще. А второй увеличивает сроки хранения, но, увы, негативно влияет на желудок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы отличить натуральное молоко от подделки, вам потребуется щепотка лимонной кислоты, пара ложек уксуса и лакмусовая бумага.

Все просто. Налейте молоко в прозрачный стакан, добавьте в него лимонку и уксус. Подождите несколько секунд и оцените результат. Если на поверхности появились пузырьки, значит, в продукт был добавлен мел.

Чтобы проверить молоко на соду, нужно погрузить в него лакмусовую бумагу. Если она станет синей, то от такого продукта лучше отказаться.

Источник: novate.ru