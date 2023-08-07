С муравьями долго не мучились: очистили банан и насыпали на кожуру порошок из аптеки (ни одного насекомого)

Муравьи. Фото: Global Look Press

Это один из самых мощных средств против вредителей.

Муравьи моментально гибнут от дешевенькой борной кислоты. Однако не каждый знает, как эффективно вытравить насекомых этим аптечным средством.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Здесь поможет вкусная приманка. Например, кожура от банана, на которую муравьи накинутся моментально. Да еще матке своей отнесут хороший кусок.

Нарежьте кожуру на кусочки и обваляйте их в порошке борной кислоты, дайте чуть настояться. А потом разбросайте там, где вы видите насекомых, а также по их муравейникам. Эффект будет очень быстрым!

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».

Читайте также