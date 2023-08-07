С муравьями долго не мучились: очистили банан и насыпали на кожуру порошок из аптеки (ни одного насекомого)

Муравьи моментально гибнут от дешевенькой борной кислоты. Однако не каждый знает, как эффективно вытравить насекомых этим аптечным средством.

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Здесь поможет вкусная приманка. Например, кожура от банана, на которую муравьи накинутся моментально. Да еще матке своей отнесут хороший кусок.

Нарежьте кожуру на кусочки и обваляйте их в порошке борной кислоты, дайте чуть настояться. А потом разбросайте там, где вы видите насекомых, а также по их муравейникам. Эффект будет очень быстрым!

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».