Ни одной трещинки: яйца не пострадают в процессе варки, если положить в кастрюлю этот продукт

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить яйца. Однако и здесь есть свои нюансы. Бывает так, что при кипении скорлупа дает трещину, и белок вытекает прямо в кастрюлю.

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Чтобы избежать подобных неприятностей, бывалые хозяйки пользуются трюком с лимоном.

Все проще простого. Кислый фрукт следует добавлять перед тем, как поставить посудину на огонь. Положите в кастрюлю к яйцам цитрусовую дольку и пару ложек лимонного сока.

Кислота, содержащаяся в этом фрукте, не только убережет скорлупу от трещин, но и существенно облегчит чистку яиц.

Источник: издание belnovosti.by