Делимся мгновенным способом омоложения огурцов: сразу куча завязей, желтые листья обновились

Даже самые чахлые огурцы мгновенно реагируют на эту возрождающую подкормку. Уже на утро вы заметите, как растения стали зелеными, свежими, на стеблях появились многочисленные завязи.

Ваши огурчики будут радовать до самой глубокой осени своим плодоношением.

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Нам понадобится 1 литр молока с небольшим процентом жирности, 1,5 столовые ложки сухих дрожжей и 9 литров теплой воды. Все смешать и дать раствору настояться.

Далее полейте огурцы и подкормите их этой подкормкой.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»