Закрывайте дверцу стиральной машинки на 10 минут - сантехник с 40-летним стажем устал повторять

Сантехник с 40-летним стажем Иван Головин заявил, что стиральную машинку нужно правильно использовать, и тогда она прослужит действительно десятки лет. И главная ошибка, по его словам, которую делают россияне - это открытая дверца.

«После каждой стирки барабан и резиновый уплотнитель стиралки надо вытирать салфеткой насухо. Затем обязательно закройте дверцу на 10 минут. Это нужно для того, чтобы машинка высохла и в ней не размножались бактерии, грибки и плесень», - заявил он.

В противном случае, по мнению сантехника. Вы рискуете угробить технику быстрее, чем надо.

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