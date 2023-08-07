15 капель йода, и огурцы попрут как на дрожжах — делаем так в августе и гордимся урожаем

В августе огурцы могут заболеть различными вирусами и инфекциями, так как в период созревания плодов растения достаточно уязвимы. И в этот период их обязательно надо обеззараживать, если вы не хотите лишиться урожая.

Опытные дачники на все случаи жизни используют йод. Он способен вылечить огурцы практически от любого заболевания, средство используют и в качестве профилактики.

Разведите в пяти литрах теплой воды 15 капель йода и 50 мл сыворотки. Раствор должен постоять минимум одни сутки, а затем им можно поливать растения под корень.

После удобрения огурцы пойдут в небывалый рост.

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