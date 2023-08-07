«Деревянные» персики из магазина станут мягкими через 10 часов: просто положите их рядом с этими фруктами

Чтобы персики дольше хранились, их срывают немного недозревшими. Поэтому мягкие сочные фрукты на прилавках, увы, не найти. Однако не спешите расстраиваться. Смело покупайте «деревянные» персики. Если воспользоваться одной хитростью, то они станут мягкими уже через одну ночь.

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Ничего сложного. Поместите персики в бумажный пакет и добавьте сюда же пару спелых яблок, бананов или нектаринов. Подождите 10 часов и наслаждайтесь мягкими сочными плодами.

Фокус в том, что эти фрукты выделяют огромное количество этилена. А этот газ положительно влияет на скорость созревания персиков.

Источник: edule4ka.ru