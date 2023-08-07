Избавились от тли за один прием: достали из кухонного шкафа дешевенькое средство

Копеечный состав доступный каждому, позволит с легкостью обработать большое количество посадок на участке от тли. Раствор очень просто приготовить каждому, стоит он копейки.
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На один литр воды возьмите одну чайную ложку 70% уксуса, или восемь ложек обычного 9% уксуса. И пять столовых ложек любого средства для мытья посуды. Смешиваем и выливаем в опрыскиватель.
Обработайте растения со всех сторон, уделяя внимание скоплениям тли.
Вредители погибают уже после первой обработки. Повторно опрыскайте этим же раствором через 4–5 дней.
Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».