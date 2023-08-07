Не оставляйте грядки пустыми: собрали урожай — тут же закопайте (урожай будет обалденный)

Если вы уже собрали часть урожая, то ни в коем случае не оставляйте грядки пустыми.

Посейте на месте собранных овощей растения-сидераты, которые улучшат почву для посадок на следующий год. Вы поразитесь, каким роскошным будет на этом месте урожай.