Не оставляйте грядки пустыми: собрали урожай — тут же закопайте (урожай будет обалденный)

Если вы уже собрали часть урожая, то ни в коем случае не оставляйте грядки пустыми.
Посейте на месте собранных овощей растения-сидераты, которые улучшат почву для посадок на следующий год. Вы поразитесь, каким роскошным будет на этом месте урожай.
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Хорошо показывают себя такие сидераты, как горчица, тритикале, люпин. Можно их чередовать рядками на одной грядке.
Когда растения подрастут перекопайте их с землей. Получится роскошное растительное удобрение.
Для большей эффективности перед посадкой сидератов почву можно сдобрить любым мультибактериальным комплексом, который найдете в магазине.
Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».