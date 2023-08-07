Если в августе желтеют листья на садовых растениях: им просто не хватает одного вещества

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Выбирайте удобную для себя подкормку. Это может быть комплексное удобрение вроде азофоски. Можно внести азот отдельно в виде минерального удобрения.

Можно в виде органики, например, подкормить культуры навозом или перегноем.

Также насыщает азотом растения опрыскивание нашатырным спиртом (водный раствор).

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».