Если в августе желтеют листья на садовых растениях: им просто не хватает одного вещества

Желтый лист огурца. Фото: соцсети

Добавьте его и спасите свои посадки.

Если на ваших садово-огородных посадках стали появляться желтые листья (без пятен и прочих вкраплений), это значит, что растениям не хватает азота. Внесите его и ваши культуры будут спасены!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Выбирайте удобную для себя подкормку. Это может быть комплексное удобрение вроде азофоски. Можно внести азот отдельно в виде минерального удобрения.

Можно в виде органики, например, подкормить культуры навозом или перегноем.

Также насыщает азотом растения опрыскивание нашатырным спиртом (водный раствор).

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».

Читайте также