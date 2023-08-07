Не жалеем 5 минут в месяц — продлили жизнь стиральной машинки еще на 10 лет

Если ухаживать за стиральной машинкой, то она прослужит вам еще много лет, ничего не будет ломаться. Для этого не надо покупать в магазине дорогие средства типа «Калгона». Все еще проще.
Сантехники посоветовали хотя бы один раз в неделю промывать технику лимонной кислотой.
Загрузите в стиралку вещи, всыпьте стиральный порошок и пачку лимонной кислоты. Выберите такой режим, чтобы стирка длилась не менее часа, а температура воды была не менее 60 градусов.
В этом случае вещи ваши отстираются, а сама машинка за счет лимонной кислоты очистится от накипи и налетов. По мнению сантехников, если повторять процедуру хотя бы один раз в месяц, то техника прослужит еще много лет.
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