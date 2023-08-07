Не жалеем 5 минут в месяц — продлили жизнь стиральной машинки еще на 10 лет

Если ухаживать за стиральной машинкой, то она прослужит вам еще много лет, ничего не будет ломаться. Для этого не надо покупать в магазине дорогие средства типа «Калгона». Все еще проще.

Сантехники посоветовали хотя бы один раз в неделю промывать технику лимонной кислотой.