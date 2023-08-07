Доллар пробил потолок: заявлено о дальнейшем повышении, советуют бежать в банк

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, к слову, ранее заявлял, если американская валюта достигнет 97 рублей, то она будет стремительно расти и дальше.

Доллар мгновенно достигнет 109 рублей уже в ближайший месяц-полтора. Пока, по мнению аналитика, нет тенденций, которые бы остановили рост валюты США.

Позитивно повлиять на курс рубля способно повышение ключевой ставки во время сентябрьского заседания Центрального банка России.

Тот, кто хотел бы позаботиться о своих вложениях, должен вовремя посетить банк.

Источник: 1prime.ru