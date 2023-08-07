Объявлен курс доллара на 15 сентября: произойдет то, что все так долго ждали

Курс доллара продолжает набирать обороты, обновляя максимумы 2023 года. На этой неделе «американец» может дорасти до 100 рублей, но потом обязательно будет откат назад, так считают экономические обозреватели.
Также аналитики уверены, что в середине сентября ситуация поменяется в корне. Центробанк 15 числа может снова повысить ключевую ставку, поддержав нашу валюту.
«Если это произойдет, то доллар может снова стоить 85 рублей. Пока мы ждем это событие», — заявила экономист Екатерина Константинова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».