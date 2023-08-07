Теперь пыль почти не вытираем, сама отталкивается: нашли копеечное средство в аптечке

Вы удивитесь, но копеечный глицерин из аптечки может быть очень полезным в быту. С его помощью можно надолго избавить от пыли шкафы, полки и подоконники в доме.

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Все, что нужно сделать - это нанести немного глицерина на тряпочку и растереть его по поверхностям. На них образуется глянцевый слой, который будет отталкивать от себя пыль.

Вы надолго забудете про неприятную обязанность по дому благодаря этому простому и действенному методу.

Источник: Telegram-канал «Горничная».