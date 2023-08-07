Никогда не храните сыр в пакете из полиэтилена: в советское время знали

Советские хозяйки никогда не хранили сыр в полиэтиленовых мешочках или пластиковых контейнерах. В такой искусственной недышащей упаковке продукт быстро плесневеет, портится и теряет свой вкус.

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В СССР почти все продукты просто заворачивали в бумагу. И правильно делали! В ней они отлично сохраняют свои качества и органолептические свойства.

Поэтому, купив сыр и открыв упаковку, положите его в кусок пергамента, заверните и положите в холодильник на хранение.

Источник: Telegram-канал «Горничная».