До 43 градусов: синоптики предупредили об экстремальной жаре в России

В самые ближайшие дни в одиннадцати регионах России установится небывало жаркая погода. Синоптики охарактеризовали температуру воздуха, как экстремальную.
Жарче всего будет в Калмыкии, там солнце прогреет воздух до 43 градусов. 40–42 градуса тепла будет в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также на Ставрополье.
«На юге Центрального федерального округа — Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры до вторника включительно: до 36–37 градусов», - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В эти дни также будет повышенный ультра-фиолетовый индекс. Так что, Вильфанд рекомендует не выходить на улицу в полуденные часы, носить солнцезащитные очки, головные уборы и легкую одежду с длинным рукавом.
По материалам iz.ru