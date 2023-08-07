До 43 градусов: синоптики предупредили об экстремальной жаре в России

В самые ближайшие дни в одиннадцати регионах России установится небывало жаркая погода. Синоптики охарактеризовали температуру воздуха, как экстремальную.

Жарче всего будет в Калмыкии, там солнце прогреет воздух до 43 градусов. 40–42 градуса тепла будет в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также на Ставрополье.

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