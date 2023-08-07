Как быстро очистить гриль: кладем на 2 минуты — нагар сходит сам

У кого есть электрический гриль дома, знают, как легко и просто на нем можно готовить, и насколько тяжело прибор потом очищается от нагара.

Даже посудомоечная машина далеко не всегда эффективно удаляет следы пригоревшей пищи.Да и далеко не все приборы имеют съемные панели.

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Однако не стоит отказываться от использования грильницы, которая позволяет готовить с минимумом жира! Просто воспользуйтесь нашим лайфхаком с бумажным полотенцем и радуйтесь прибору и дальше.

После использования гриля, положите внутрь смоченное водой бумажное полотенце, подержите между верхней и нижней поверхностями пару минут, откройте и выбросите его. Вы увидите, что все наслоения уйдут вместе с влажной бумагой.

Источник: Telegram-канал «Горничная».