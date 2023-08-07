Как заточить одноразовую бритву за 1 минуту: станет как новая

Одноразовый бритвенный станок может стать многоразовым при разумном подходе. Просто наточите его простым методом и вам не нужно будет тратиться на лишнюю покупку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Лезвия на станке сделает острейшими обычный рулон алюминиевой кулинарной фольги. Поводите лезвиями по рулону вдоль несколько десятков раз и бритва станет как новая!

К слову, шариком из фольги вы также можете наточить кухонную терку, которая затупилась. Очень полезная вещь в хозяйстве!

Источник: Telegram-канал «Горничная».