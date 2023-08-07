Только такое мыло эффективно борется с запахом пота: все дело в натуральном компоненте

Гигиена — важная часть борьбы с неприятным запахом пота от тела. Мало использовать дезодоранты и антиперспиранты в жару. Нужно еще регулярно принимать душ.
Между тем, далеко не все гели и мыла могут эффективно очистить кожу и препятствовать распространению неприятного запаха.
Именно антибактериальное мыло поможет поддерживать не только гигиену, но и нейтрализовать зловонный запах пота.
Но не всякое антибактериальное мыло эффективно. Лучший вариант — натуральное мыло, в составе которого есть козье молоко, травы и натуральные масла.
Мыло, приготовленное с использованием синтетических масел, содержащих химические компоненты — плохой выбор.
По материалам apteka24-podolsk.ru