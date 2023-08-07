Какие цветы хорошо высаживать в августе: будут пышными и красивыми

Позаботьтесь уже сейчас о красоте своего сада на следующий год. Есть множество цветов, которые желательно сажать в августе.

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Луковицы гиацинта высаживают с конца августа по октябрь, заглубляя на 15 см. Расстояние между растениями должно быть 12 см.

Ирис размножают делением корневища после окончания цветения в июле-сентябре. Деленки высаживают в лунки глубиной 15 см. Дистанция между цветами: 20 см.

Лилии высаживают с августа по октябрь, заделывая луковицы на глубину 7–15 см. Расстояние между лунками: 15–30 см.

Нарциссы можно высаживать до середины осени в лунки размером в три высоты луковицы. Зацветут они в апреле-мае.

Корневища пионов разделите лопатой на несколько деленок и рассадите на расстоянии 1 м друг от друга. Почки возобновления нужно заглубить в грунт на 5–7 см.

Семена примулы нужно успеть посадить в первой половине августа. Высаживайте на расстоянии 30 см друг от друга.

Флоксы с августа и до сентября высаживают саженцами, разделив отцветшие кусты. Лунки для посадки должны быть глубиной в 15–20 см в зависимости от длины корней.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».