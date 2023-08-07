Каждый год собираем огурцы до глубокой осени: запомнили всего две подкормки (проще не бывает)

Проблема плохого урожая и чахлости огурцов в конце лета знакома далеко не всем садоводам. Те, кто разумно подкармливают растения, собирают урожай до самой глубокой осени.
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Запомните, как только огурчики начинают слабеть, сразу же начинайте вносить по очереди органические и минеральные удобрения, делайте это каждую неделю после полива.
В качестве органики подойдут слабый раствор коровяка или куриного помета. Можно периодически заменять травяным настоем.
Для минеральной подкормки огурцов хороша древесная зола. Стакан золы разведите в большом ведре с водой, добавьте немного лимонной кислоты, чтобы зола лучше усвоилась. Далее по стакану внесите под корень.
Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»