Каждый год собираем огурцы до глубокой осени: запомнили всего две подкормки (проще не бывает)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Запомните, как только огурчики начинают слабеть, сразу же начинайте вносить по очереди органические и минеральные удобрения, делайте это каждую неделю после полива.

В качестве органики подойдут слабый раствор коровяка или куриного помета. Можно периодически заменять травяным настоем.

Для минеральной подкормки огурцов хороша древесная зола. Стакан золы разведите в большом ведре с водой, добавьте немного лимонной кислоты, чтобы зола лучше усвоилась. Далее по стакану внесите под корень.

Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»