Известковый налет никогда не появится на кране: раскрываем реально рабочий метод (растерли и защита готова)

Известковый налет - беда многих хозяек. Ведь столько усилий приходится на него тратить, вытирая ежедневно смесители от него. А он все равно появляется вновь и вновь...
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Между тем эту проблему можно решить раз и почти навсегда. Сделайте по сухому крану несколько черточек обычной парафиновой свечкой, а потом разотрите полосы сухой мягкой тряпочкой.
На поверхности смесители образуется прозрачная незаметная пленка, которая предотвратит появление новых известковых наслоений надолго. Когда эффект пропадет, повторите процедуру.
Источник: Telegram-канал «Горничная».