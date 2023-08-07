Известковый налет никогда не появится на кране: раскрываем реально рабочий метод (растерли и защита готова)

Кран. Фото: Global Look Press

Вы заметно облегчите себе жизнь, если послушаете этот совет.

Известковый налет - беда многих хозяек. Ведь столько усилий приходится на него тратить, вытирая ежедневно смесители от него. А он все равно появляется вновь и вновь...

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Между тем эту проблему можно решить раз и почти навсегда. Сделайте по сухому крану несколько черточек обычной парафиновой свечкой, а потом разотрите полосы сухой мягкой тряпочкой.

На поверхности смесители образуется прозрачная незаметная пленка, которая предотвратит появление новых известковых наслоений надолго. Когда эффект пропадет, повторите процедуру.

Источник: Telegram-канал «Горничная».

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