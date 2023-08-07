Купили дыню, а она не сладкая: вот что нужно сделать

Сезон бахчевых открыт, и многие россияне уже присматриваются к дыням в надежде прикупить ароматную, сочную, а главное, сладкую на десерт для всей семьи. Бывают промахи, и попадается совсем безвкусный экземпляр. В таком случае лучше его не выбрасывать, а сделать отличный лимонад.
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Нарежьте дольками и заморозьте, после чего выньте и срежьте шкурку. Мякоть натрите на крупной терке, пересыпьте в стакан, залейте любой газированной водой. И сразу можно пить: лимонад получается холодненький, газированный и невероятно вкусный, в жару самое то.
По материалам Telegram-канала «Полезные советы»