Доллар на открытии торгов 7 августа уже по 96 рублей: что будет дальше, спрогнозировал финансист Антонов

Старт новой недели августа ознаменовался новым скачком курса доллара. На открытии торгов Московской валютной биржи, рост составил сразу 32 копейки и теперь «американец» стоит 96 рублей. Что будет дальше с отечественной валютой, волнует многих россиян. Поскольку ранее финансисты прогнозировали его укрепление, но наблюдается обратная картина.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов ранее попытался предположить, каким будет курс в ближайшие недели. Он полагает, что в пользу рублю сыграет очередное повышение ключевой ставки Центробанком, но его заседание состоится теперь в сентябре. По словам Антонова, если ставку поднимут до 9,5-10%, можно будет ожидать падения доллара ниже 90. Но до этого времени еще надо дожить. И весь этот период, вероятно, доллар будет только расти.

По материалам сайта iz.ru