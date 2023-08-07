Одним литром молока убрали все желтые листья на огурцах: за ночь позеленели (народный метод работает)

К концу лета огурцы часто устают и начинают чахнуть, теряя свежесть, желтея и сокращая плодоношение.

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Огурцам нужно срочно помочь, иначе можно дождаться точки невозврата. Отлично справляется со стимулирующей функцией молочная подкормка на дрожжах.

Возьмите 1 литр молока с невысоким процентом жирности, разведите в 9 литрах теплой воды. Добавьте 1,5 столовые ложки сухих дрожжей и дайте составу настояться. Перед подкормкой обязательно пролейте огурцы водой.

Уже на следующий день вы увидите, как огурцы посвежели, желтые листья стали зеленеть, растение успешно завязало новые плоды.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»