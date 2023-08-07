Никогда не используйте этот режим стиральной машинки: потом пожалеете

Режим стиральной машинки на 40 градусах считают техники бесполезным. Это пустая трата денег.

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Режимы в 30 и 40 градусов по сути идентичны. Они способны только чуть освежить вещи, но не отстирывают существенные загрязнения. Подходят для ежедневного освежения тканей, например, если вы каждый день ходите в спортзал и вам нужно избавляться от запаха пота на трико и майке.

Поэтому, предпочитать 40 градусов вместо 30 - это пустая трата электроэнергии и денег. Ставьте смело на 30 градусов и экономьте.

И помните, что любую машинку хотя бы раз в месяц нужно ставить на режим кипячения (90 градусов), так вы избавитесь не только от пятен на одежде, но и от плесени и бактерий в автомате.

Источник: интернет-газета «Жизнь».