Названа цифра, до которой дорастет доллар уже скоро: перепрыгнет евро в короткие сроки

Доллары. Фото: Global Look Press

Следим за ситуацией, чтобы не прогадать.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, заявил, если доллар сумеет преодолеть уровень в 97 рублей, то он не только легко взлетит до отметки в 100 рублей. Но и дорастет до рекордных 109 рублей в очень короткие сроки.

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Критического числа в 109 рублей американская валюта может достигнуть уже в ближайшие 1–1,5 месяца, считает эксперт.

«Однако в панике бежать в банк и скупать наличную валюту по любой цене пока нет смысла», — сказал он.

Ждем отметки доллара на 97 рублях и если видим ее, возможно, имеет смысл спешить к кассам.

Источник: 1prime.ru.

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