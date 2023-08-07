Что делать, если вещи полиняли после стирки: замачиваем и ждем

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Сделайте мыльный раствор (лучше из хозяйственного мыла, но можно и из порошка), добавьте марганцовки в воду на кончике ножа. Должен получиться состав розового цвета средней насыщенности.

Замочите окрасившиеся вещи в готовом растворе на 2–3 часа, после чего постирайте еще раз в стиральной машине.

Метод с марганцовкой подходит как для синтетических, так и для натуральных материалов.

Источник: Telegram-канал «Горничная».