Помидоры в банке не превратятся в квашню за зиму: вся причина – в рассоле

Риск сделать что-то не так при приготовлении заготовок есть всегда. И тем обиднее будет зимой достать баночку-другую с солеными помидорками и обнаружить там не целенькие и круглые томаты, а квашню в газированном рассоле. Причин такому исходу несколько, но главное – надо тщательно исполнять рецептуру маринада.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Вот самый простой и проверенный рецепт рассола, при котором помидорчики будут стоять всю зиму в прозрачной, как слеза, жидкости. На 2 кг помидоров взять 1,5 литра воды, 200 г сахара, 1,5 ст. ложки соли, 1 зонтик укропа, 1 лист хрена, 3 лавровых листа, 15 горошин черного перца, 100 мл 9%-ного уксуса.

Воду отдельно вскипятить и залить в банки, наполненные томатами. Подождать, когда полностью остынет, и вылить назад. Как закипит, высыпаем все названные приправы и на 7 минут оставляем кипятиться. Выключаем, в самом конце наливаем уксус, заливаем по банкам сквозь сито. Теперь закручиваем банки, переворачиваем и укутываем в тепло до полного охлаждения.

По материалам сайта Belnovosti