Ни в коем случае не покупайте нарезанный хлеб: знают лишь единицы, чем чревато

Хлеб – всему голова, это первый продукт, с которого начинаются покупки в супермаркете. И сейчас на прилавках такое разнообразие не только видов, но и подачи любимого изделия, что глаза разбегаются. А хозяйки особенно ценят удобство нарезанного хлеба в упаковке – достал и съел, крошек минимум, хлопот тоже.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако, эксперты настоятельно не рекомендуют покупать нарезанный хлебушек. Они настаивают на том, что приобретать следует только целые буханки, запакованные в целлофановое пакеты. Причина кроется в том, что у нарезанного срок хранения снижается в разы – он испортится быстрее.

По материалам сайта Belnovosti